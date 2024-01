Il Plart di Napoli compie 16 anni | giovedì 25 gennaio il Museo fa festa | workshop | visite guidate e souvenir

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il 252008 nasceva la Fondazione: una scommessa che non sapevamo dove ci avrebbe condotti e che oggi, dopo sedici, possiamo dire di aver vinto. È un risultato che abbiamo raggiunto con molto impegno e al quale hanno largamente contribuito gli amici, i collaboratori, gli artisti e i visitatori che hanno creduto nel nostro sogno e ci hanno accompagnato sin qui. Per loro, in occasione del compleanno 2024, abbiamo preparato una giornata di ricca programmazione completamente gratuita che si articolerà in tappe: alle 11.30 visita guidata al; alle 16.30 il“Quanta vita c’è in un albero” a cura dell’artista Enza Monetti, destinato a grandi e piccoli nella convinzione che piantare alberi nella coscienza collettiva sia il modo migliore per coltivare la ...