Il neo premier francese ha nominato il marito ministro degli esteri

Chi è Indi Gregory - la neonata inglese che il governo Meloni vuole salvare e portare in Italia. La premier : «Farò quello che posso per difendere la sua vita»

«Dicono che non ci siano molte speranze per la piccola Indi, ma fino alla fine farò quello che posso per difendere la sua vita. E per difendere il ... (open.online)