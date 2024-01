Il Napoli prepara un rinnovo di tre anni e mezzo per Politano Romano

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilè vicino a rinnovare Matteo. L’attaccante ha rifiutato l’Arabia manifestando la sua intenzione di restare a. Adesso sino le carte per il. L’esperto di calciomercato Fabrizioscrive su X: “Ilstando la documentazione per far siglare nei prossimi giorni il prolungamento del contratto di Matteo, in attesa degli ultimi dettagli. L’accordo sarà valido per treda aggiungere al suo contratto. Ilha respinto le proposte dell’Al Shabab perare preparing documents to get Matteo’s contract extension sealed in the next days, ...