Il Milan molla Popovic | Krunic passa al Fenerbache

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Novità importanti in casa rossonera sul fronte delle uscite. Ildefinitivamente Matja, giovane attaccante serbo, il cui acquisto sembrava cosa fatta, salvo poi saltare per divergenze di natura economica. A buon fine, invece, è andata la cessione del centrocampista bosniaco, Rade, al, club turco nel quale milita anche il suo compagno di nazionale Dzeko. IL: IL MOTIVO Filtra pessimismo negli ambienti rossoneri circa la possibilità di ingaggiare il giovane attaccante del Partizan Belgrado, classe 2006. A far saltare l’affare la richiesta da parte degli agenti del ragazzo di commissioni più alte di quelle pattuite in prima battuta. Nelle ultime ore si è cercato di ricomporre lo strappo, ma non ...