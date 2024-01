Il Milan da un fallimento all' altro | Pioli non è l' unico colpevole

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Le polemiche sui fischi, emessi ed omessi, dell'arbitro Di Bello non possono distogliere l'attenzione su quanto accaduto alnella notte dell'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta. Sconfitta meritata, sottolineata dai fischi di un San Siro che ha perso la pazienza in maniera ormai trasversale e che non sembra più disposto a concedere alibi o seconde e terze chance a nessuno. Fuori dalla Champions League e con la corsa scudetto compromessa, anche la tanto bistrattata Coppa Italia rappresentava un obiettivo interessante per dare un senso compiuto alla stagione senza limitarsi alla corsa al quarto posto e a quanto accadrà da febbraio con l'Europa League. L'illusione di poter arrivare all'Olimpico nella finale di maggio è durata lo spazio di una notte. Appena l'asticella si è alzata rispetto al Cagliari delle riserve, ecco le solite incongruenze del ...