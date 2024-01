Il love bombing esiste anche sul lavoro | fai attenzione a questi segnali

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Siete indispensabili, nessuno può essere come voi. Fate tutto, siete perfetti: presto arriverà quell’avanzamento di posizione che tanto desiderate, quell’aumento, quel contratto che tanto volete. Non ci credete? Ma non vedete quante responsabilità e quante soddisfazioni state ricevendo? Ecco, se vi riconoscete in queste ultime frasi fatte molta, molta, perché potrebbe trattarsi disul. Ebbene sì, questo comportamento non si limita soltanto alle relazioni affettive, ma può “comparire”nei vostri rapporti professionali. E può essere davvero pericoloso. Che cos’è il? Prima di parlarne nello specifico, dobbiamo fare un passo indietro. Probabilmente molte di voi lo sanno già e in realtà noi vi abbiamo già parlato del ...

La preda viene circuita, accerchiata, avvinta in quello che si chiama '' e si arriva poi, scivolando in un isolamento e in una vera tortura mentale, al maltrattamento. Scenate di gelosia, ...Il tutto su giovanissimi che, attirati da Valdambrini e dalle sue presunte competenze esoteriche, vengono prima bombardati d'amore (la nota pratica del, comune alla maggior parte delle ...While on the surface, love bombing may seem as a dream come true, it conceals a dangerous undersurface that can have long-lasting and detrimental effects ...La preda viene circuita, accerchiata, avvinta in quello che si chiama “love bombing” e si arriva poi, scivolando in un isolamento e in una vera tortura mentale, al maltrattamento. Scenate di gelosia, ...