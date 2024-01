Il labiale dell' arbitro Di Bello scatena i tifosi del Milan | è bufera sui social

È divenuto virale in queste ore il video della pallavolista Paola Egonu che proferisce parole colorite nei confronti del suo ex allenatore. Dopo ... (secoloditalia)

L ' Atalanta è in semifinale di Coppa Italia ma la sfida con il Milan è stata tutt'altro che esente da polemiche . Al centro'attenzione c'è la direzione arbitrale di Di Bello contestata sia da Pioli che da Gasperini , espulso tra l'altro nel primo tempo proprio dal direttore di ...Il tecnico'Atalanta, visibilmente imbestialito per il penalty non concesso, è stato cacciato da Di Bello verso il quale ha proferito parole non proprio al miele, come si può intuire dal...Gasperini: «C’è una storia pregressa con lui e Valeri, una casistica enorme nel caso dell’Atalanta. Prima della partita non mi ha salutato» ...Al centro dell'attenzione c'è la direzione arbitrale di Di Bello contestata sia da Pioli che da Gasperini, espulso tra l'altro nel primo tempo proprio dal direttore di gara. Di Bello, il labiale fa ...