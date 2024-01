Il giallo di Pierina | spunta il video del furgone che investì suo figlio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Sono stati analizzati dei filmati in cui si vede unbianco sul luogo dell'incidente di Giuliano Saponi. Però potrebbe non avere attinenza con l'omicidio diPaganelli

Pierina Paganelli è stata uccisa nella notte tra il 3 e il 4 ottobre a coltellate nel garage di un condominio in via dei Ciclamini a Rimini. La ... (open.online)

... come a oggi non figurano ancora persone nel registro degli indagati dopo la morte, con 29 coltellate, di. Ora emerge che ci sarebbe un'immagine, sulla quale sta lavorando la polizia ...Eppure tra l'incidente di via Coriano della scorsa primavera e l'omicidio dinon ci sarebbero, al momento, collegamenti. L'INCIDENTE - Un'immagine potrebbe risolvere ildell'incidente ...Inizia ad assumere contorni più precisi il mezzo che la mattina del 7 maggio ha investito il 54enne Giuliano Saponi, lasciandolo in fin di vita ...Proprio lui, il figlio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa con 29 coltellate lo scorso 3 ottobre, è al centro di un altro giallo ancora irrisolto. Ora, però, le immagini immortalate da alcune ...