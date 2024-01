Il generale Vannacci pubblica un nuovo libro in vista della campagna elettorale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo il successo di vendite de “Il mondo al contrario”, ilRobertosta perre undal titolo “La forza e il coraggio”. Uscirà a marzo per l’editore Piemme e viene presentato come una sorta di autobiografia del militare, ma potrebbe rivelarsi anche una sorta di manifestoindelle elezioni europee di giugno: si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che voglionocandidato con la Lega. Ad anticipare la notizia dell’uscita delè il Fatto Quotidiano, che ha letto in anteprima la presentazione delrealizzata dalla casa editrice. “Robertoha diviso l’Italia come nessuno negli ultimi anni. Il suo...

Dopo il successo editoriale del controverso testo Il mondo al contrario, il generale Roberto Vannacci è pronto a uscire con una nuova impresa letteraria: il libro "La forza e il coraggio". Il Fatto riporta anche la presentazione del libro: "Roberto Vannacci ha diviso l'Italia come nessuno negli ultimi anni" ed è descritto come più personale perché racconta la sua storia di fedele servitore dello Stato come militare incursore. A marzo uscirà il secondo libro del generale Vannacci dopo "Il mondo al contrario": si chiamerà "La forza e il coraggio".