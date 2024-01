Il formato delle gare sprint è ancora in discussione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 gennaio 2024) A sole sette settimane dall’inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 2024, non c’èun consenso sulche verrà utilizzato nei sei eventiche faranno parte della stagione di quest’anno, con i promotori di questi Gran Premi che non sono in grado di stabilire i propri programmi e, naturalmente, di far conoscere ai fan la sequenzasessioni prima di prendere la decisione finale sull’acquisto dei biglietti e per quali giorni. Aggiunta controversa al mondo della Formula 1 a metà della stagione 2021, ildell’eventoprevedeva inizialmente la normale sessione FP1 all’inizio del venerdì, seguita dalle qualifiche per laRace nel pomeriggio. Poi, i piloti avrebbero preso parte alle FP2 il sabato, preparandosi per entrambe le ...