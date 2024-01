Il docufilm “Mogway” in anteprima al South by Southwest ad Austin

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (askanews) – È stato rilasciato il teaser trailer, insieme alle prime immagini del documentario “Mogwai: If The Stars Had A Sound”. Il film sarà presentato inmondiale albywest (SXSW) adin Texas a marzo 2024. Il documentario segue la band scozzese dalla loro formazione ai giorni nostri, è stato girato e diretto da Antony Crook e prodotto da Kyrie MacTavish (Super Special, Anna and the Apocalypse), Naysun Alae-Carew per Blazing Griffin, Marco Colombo e Mattia Della Puppa per Adler Entertainment. In oltre 25 anni e 10 album in studio, i Mogwai hanno creato un personalissimo genere musicale e fidelizzato il loro pubblico, rimanendo fedeli al loro sound e alle loro radici. Il film riporta in un viaggio dalle loro primissime origini, a metà degli anni ’90, alla band che ...