Il divorzio da Mittal e il tavolo coi sindacati | il piano del governo sull' Ilva

“ArcelorMittal non ci sarà più, indietro non si torna”. Al termine dell’ennesimo vertice a Palazzo Chigi con il governo sulla vertenza ex Ilva , i ... (ilfattoquotidiano)

E in serata, aprendo l'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, esponenti del governo hanno spiegato che si lavora per arrivare a un "consensuale" conUnconsensuale per ......che non si puo proseguire con la gestione condivisa di Acciaierie d'Italia e ci ha confermato che in queste ore i tecnici di Invitalia e i tecnici distanno lavorando su 3 punti: il...Home Adn Kronos Ex Ilva, governo: “Lavoro serrato con Mittal, obiettivo continuità produttiva”. Sindacati soddisfatti: “Pronti alla sfida” ...Sull'ex Ilva "c'è l'urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi 10 anni". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ...