Il broker vaticano Torzi è stato arrestato a Dubai Il Tribunale della Santa Sede lo aveva condannato a 6 anni per la compravendita di un palazzo di lusso a Londra

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Svolta sul caso che ha scosso ilrelativo alla-truffa di unal centro diin Sloane Avenue. IlGianluigi, recentementea 6dalla giustiziaper la gestione dei fondiSegreteria die per ladel lussuoso edificio, èarre. A darne per prima la notizia, come riportato da numerosi media italiani, è stata l’agenzia stampa LaPresse secondo cui il fermo èeseguito dagli agenti degli Emirati Arabi Uniti. Al momento e non è ancora chiaro se l’arresto sia avvenuto ...

L'uomo è al centro di indagini anche a Roma e a Milano per altre vicende. Al processo nello Stato pontificio è stato condannato in primo grado per ...

