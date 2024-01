Il Bacio di Klimt arriva nelle sale per due giorni I dettagli 

Nelle sale solo per due giorni, il 30 e 31 gennaio 2024, il primo evento della nuova stagione 2024 della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital: ILDI, il docufilm diretto da Ali Ray che indaga la storia, la sensualità, i materiali abbaglianti e i misteri di uno dei dipinti più suggestivi, conosciuti e riprodotti del ...Primo evento sabato 6 gennaio alle 17, sempre ad accesso gratuito, per "La pala del Perugino e ildi. L'Amore si confronta" tenuto dal professor Andrea Ippoliti, dove verrà proposta una ...Tragedia sfiorata a Caivano in provincia di Napoli. Momenti di paura in via Alessandro Volta, dove questa mattina è caduta da un balcone del secondo piano di uno stabile, una bambina di circa 5 anni.Arriva al cinema solo per due giorni, il 30 e 31 gennaio, il primo evento della nuova stagione 2024 della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital: IL BACIO DI KLIMT, il docufilm diretto da Ali Ray che i ...