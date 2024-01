I redditi del governo | Crosetto il più “ricco” | poi Santanché e Meloni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Con oltre 890mila euro di reddito imponibile nel 2023, il ministro della Difesa, Guido, è l'esponente delpiù; Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, è in fondo alla lista, con un reddito imponibile di oltre 20mila euro. Sono i dati emersi dalle dichiarazioni deldegli esponenti del, riferiti al 2022, consultabili sui siti di Senato e Camera.Al secondo gradino c'è la ministra del Turismo, Daniela, con 293.510 euro di reddito imponibile e al terzo la presidente del Consiglio Giorgia, con 284.798 euro. Santanchè, rispetto alla dichiarazione precedente ha comunicato tra le altre cose la vendita dell'intero pacchetto azionario (22%) del Twiga srl, mentre la premier ...

