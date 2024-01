I politici attuali hanno la stessa preoccupazione dei tempi di Berlusconi | sfuggire alla legge

(Di giovedì 11 gennaio 2024) di Francesca Scoleri Qualche anno fa, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, disse che il Parlamento condivideva le stesse preoccupazioni delle bande criminali: “Come fuggire alle manette, alle intercettazioni, ai magistrati, ai processi, alle indagini, alle perquisizioni, agli interrogatori, ai pentiti, ai testimoni. E legifera di conseguenza”. Accadeva nel 2011:sgovernava il Paese e al suo fianco, fra gli altri, l’allora ministro per la gioventù Giorgia Meloni, poco presa dgioventù e molto presa dall’apprendere i trucchi del mestiere di sgovernante. Proprio grazie a quegli insegnamenti, ci ritroviamo, 12 anni dopo, ad esprimere con convinzione le stesse parole pronunciate dal direttore Travaglio. Il maestro è morto ma ha lasciato questa eredità: l’utilizzo della cosa pubblica a scopi di impunità. Giorgia Meloni, col ...

... che evoca questioni politiche ed etiche ancora oggie pulsanti. In principio la questione ... che sono da sempre uno dei marcatori dei discorsisoprattutto se si parla di femminismo ......Il programma del congresso 'Alle ore 10.00 partirà il dibattito con i saluti degli ospiti... " Mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto in questi anni dal gruppo deglidirigenti ..."Accadeva nel 2011: Berlusconi sgovernava il Paese e al suo fianco, fra gli altri, l'allora ministro per la gioventù Giorgia Meloni...". Dal blog Sostenitore ...La mobilitazione cresce, e la presenza dei politici del PD aggiunge un peso significativo alla richiesta di fermare la discarica. La comunità di Riceci continua la sua battaglia, con l'obiettivo di ...