I molteplici impegni della compositrice abruzzese Ada Gentile

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Numerosi sono i prossimidi lavoroADA(è nata ad Avezzano, è vissuta a Roma ed ora ad Ascoli Piceno). Il 12 gennaio un suo pezzo sarà eseguito ad Ascoli Piceno dall’Ensemble PENTARTE nell’ambito dell’Omaggio ad Italo Calvino che si svolgerà all’Auditorium Neroni. Il 25, 26 e 28 gennaio un altro suo lavoro, commissionatole per l’occasione dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, verrà eseguito in Prima assoluta, rispettivamente a Lecce, Bari e Roma nell’ambitorassegna “Incontri di Musica Sacra Contemporanea” ideata da Sandro Gindro nel 1988. Il 18 febbraio, nel Mini Festival Cameristico di S. Giovanni in Marignano, verranno eseguiti due suoi pezzi da Roberta Pandolfi (pianoforte) e Raffaele Damen (fisarmonica). Il 27 marzo, a L’Aquila, il ...