I migliori album di Fabrizio De André | Volume 3° | Creuza De Mä e tanti altri

(Di giovedì 11 gennaio 2024) OgnidiDeè un universo nel quale perdersi in un dedalo di parole, suoni e storie. Non semplici dischi né banali canzoni, ma vere e proprie opere letterarie in cui nessun vocabolo e nessuna nota sono scelti per caso. Il cantautore genovese, Faber per coloro che lo considerano padre, fratello, amico o confessore, ha saputo elevare il cantautorato italiano a un livello che oggi è una scuola d’arte, un modo di vivere la vita e di lasciarsi da essa trasportare. Nei suoinon ha risparmiato denuncia sociale, cronaca, romanticismo, ironia e cinismo. Mai, una volta,Deha taciuto il suo pensiero che oggi, indegnamente, è anche il nostro. Tutti Morimmo A Stento (1968) La storia di Tutti Morimmo A Stento è inevitabilmente legata a quelle parole ...

