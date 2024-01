I Damiano | la pizza campione del mondo con il sapore della felicità

Se vi chiedete che sapore ha la felicità, a Portici (Na) , in via Gaetano Poli 43 , la risposta c'è chi ve la da': lui è Pasquale, 30 anni, patron de " IConcept ", astro nascente del mondoe talento assoluto nell'arte della lievitazione che, con il suo motto " la felicità sa di", sta conquistando i palati di gastronauti ed ...Saranno disponibili, panetteria, cioccolata calda, vin brülè, panettone e spumante. ... Info: www.facebook.com/occitamo Anche a SanMacra oggi, 24 dicembre, in occasione dell'evento "La ...Se vi chiedete che sapore ha la felicità, a Portici (Na), in via Gaetano Poli 43, la risposta c’è chi ve la da’: lui è Pasquale Damiano, 30 anni, patron de “I Damiano Pizza Concept”, astro nascente de ...PORTICI - Se vi chiedete che sapore ha la felicità, a Portici (Na), in via Gaetano Poli 43, la risposta c’è chi ve la da’: lui è Pasquale Damiano, 30 anni, ...