I cinque spettacoli più interessanti che ho visto a Bergamo per la Capitale della Cultura

FASANO " Sonogliin programma al Teatro Sociale per la stagione organizzata dalla Città di Fasano - Assessorato alla Cultura in associazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Si inizia sabato 13 ...Inoltre, Six Senses, rinomato in tutto il mondo per i suoi hotel astelle autentici, ... dove sarete invitati a partecipare a un vero giro culturale che include studi d'arte,musicali ...Per cinque anni il gruppo lattiero caseario di Moretta sarà il naming sponsor del sito più commemorativo e iconico dei Giochi Olimpici di Torino 2006, teatro da allora dei più importanti eventi ...Così cade l'ultimo tabù: il Pd vota l'astensione su un'indegna risoluzione dei Cinque Stelle che chiede di interrompere ogni sostegno all'Ucraina, proprio nel momento in cui non solo gli attacchi ...