Hockey su ghiaccio | Israele escluso dai Mondiali per sicurezza | arriva il ricorso

Il 2024 della ICE Hockey League inizia con ben sei match in programma nella serata di Capodanno. 12 squadre sul ghiaccio , di cui due ... (oasport)

Il venerdì sera dell’Alps Hockey League 2023-2024 vede le squadre italiane brillare. Andiamo a vedere come sono andate le cose, nel dettaglio, in ... (oasport)

Un martedì tutto sommato positivo per le squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2023-2024 di Hockey su ghiaccio . Dopo un periodo ... (oasport)

Israele è stata escluso dalla prossima Coppa del Mondo di Hockey su ghiaccio , in programma in Serbia . Lo ha annunciato la Federazione ... (sportface)

Israele è stata escluso dalla prossima Coppa del Mondo di Hockey su ghiaccio, in programma in Serbia. Lo ha annunciato la Federazione internazionale, la IIHF, con la motivazione di voler garantire 'la sicurezza di tutti i partecipanti', inclusa quella degli israeliani. Dopo la decisione, la nazionale israeliana fa ricorso alla Corte di arbitrato sportivo e denuncia: "Odore di antisemitismo".