Hockey su ghiaccio | Israele escluso dai Mondiali in Serbia per motivi di sicurezza

(Di giovedì 11 gennaio 2024)è statadalla prossima Coppa del Mondo disu, in programma in. Lo ha annunciato la Federazione internazionale, la IIHF, con la motivazione di voler garantire “ladi tutti i partecipanti”, inclusa quella degli stessi israeliani. La decisione, ha spiegato la Federazione, “è stata presa dopo discussioni con i paesi partecipanti e il paese ospitante”, appunto la, per tutelare tutti gli sportivi. Nella nota della IIHF si legge che “dopo un’attenta considerazione della situazione” il Consiglio dell’IIHF ha deciso che “alla luce delle preoccupazioni sollevate sulladi tutti i partecipanti ai Campionati,non parteciperà più alle competizioni dell’IIHF in questo ...

