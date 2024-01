Hockey prato | le convocate dell’Italia per il preolimpico in India Tre i pass in palio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) È un momento decisivo. Di chance così ne capita, se va bene, una ogni quattro anni e prima o poi deve arrivare il momento di riuscire a sfruttarla. Tantissime volte la Nazionale italiana dial femminile è andata vicina a centrare la storica qualificazione alle Olimpiadi estive, ma fino ad ora non è mai arrivato il. Ci proverà la banda guidata da Andres Mondo, che in questi giorni sarà impegnata nel torneoina Ranchi. Intre biglietti per i Giochi di Parigi: le azzurre faranno di tutto per agguantarli. Le: PORTIERI LUCIA CARUSO, AGUSTINA D’ASCOLA DIFENSORI MARIA DEL ROSARIO ALEMAN, SOFIA LAURITO, CAMILA MACHIN, SARA PUGLISI (capitano) CENTROCAMPISTI ELETTRA BORMIDA, TERESA DALLA ...

Si è concluso un altro raduno per la Nazionale femminile di Hockey su prato che è apparsa in netta crescita a Valencia, in grado di giocarsela alla ... (oasport)

Roma, 11 gen. " Si gioca a Ranchi (India), dal 13 al 19 gennaio 2024, il torneo di qualificazione olimpica che vede la partecipazione della nazionale italiana femminile di hockey su prato. Sono otto " si legge in una nota " le squadre ammesse e le prime tre classificate otterranno la Carta Olimpica per Parigi 2024. Con l'Italia (n. 19 al mondo), partecipano la testa di ...