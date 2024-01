Ho visto Enea di Pietro Castellitto | un film sulla giovinezza | non sui giovani Attenzione | spoiler!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Hodi. Sono andato con Ethel. In sala ho notato Carlo Cracco e davanti a me si è seduto Biagio Antonacci. Alla fine della proiezione ho sentito Antonacci che diceva al figlio “Bellissimo questo”. Era la prima milanese su inviti. Sono stato invitato personalmente da Giorgio Quarzo Guarascio, il coprotagonista. Con Quarzo ci siamo conosciuti poche settimane fa, mi ha scritto presentandosi semplicemente come Giorgio, dicendomi che aveva piacere di conoscermi. Ci siamo dati appuntamento in una enoteca toscana di un caro amico. Il mio caro amico mi fa: “E se fosse un killer che vuole ucciderti?”, gli ho risposto “Non sono mica John Lennon”. Non era un killer ma semplicemente Giorgio Quarzo, conosciuto anche come Tutti fenomeni, uno pseudonimo che usa per cantare. ...