“Ho il cancro e un anno di vita” | l’allenatore lascia senza parole il mondo del calcio

Nel suo palmares manca solo la Champions League, poi ha vinto tutto in Italia e all'estero:ha ile fa un drammatico annuncio. In Italia, coi club che ha allenato, ha vinto scudetto, ben quattro Coppa Italia, due Supercoppa Italiana, poi ancora la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Uefa, mentre all'estero sempre

Una notizia drammatica ha sconvolto il mondo del calcio: l'allenatore Sven Goran Eriksson ha ammesso di avere unallo stadio terminale, rivelando di avere ormai solo undi vita. Il tecnico 75enne svedese ha fatto questa drammatica rivelazione durante un'intervista alla radio P1. La confessione choc ...Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un. Si è scoperto che avevo ilma il giorno prima avevo corso cinque chilometri. È venuto dal nulla. E questo ti rende scioccato. Non sento ...Sven-Goran Eriksson ha un cancro al pancreas, gli resta da vivere un anno. L'ex allenatore della Lazio, 75 anni: 'Sono collassato mentre correvo'.Tecnicamente si chiamano «tumori occupazionali» e ogni anno in Europa se ne diagnosticano circa 4mila ... note le ultime statistiche relative ai Paesi dell'Unione Europea: il cancro ai polmoni guida ...