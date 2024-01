“Ho 35 anni | sono mamma ed ho i capelli bianchi Tutti mi dicevano che ero troppo giovane per portarli così | ma non li ho mai ascoltati”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “Non vergognatevi se avete i“. E’ questo l’appello lanciato da Blakely, una tiktoker che fin dall’età d1 31ha deciso di non ricorrere più a tinte o a trattamenti al cuoio capelluto, ma di lasciare il suo colore naturale, il grigio-bianco. Nonostante laetà, la creator ha dovuto convivere con il ‘demone’ della schiaritura precoce della chioma; una condizione che inizialmente la statunitense faceva fatica ad accettare. “Quattrofa ho rischiato e ho deciso di abbandonare la tinta e restare con il mio colore naturale. Alcuniche eroper portare i. Altri che mi stavo lasciando andare. Non ho mai ascoltato nessuno edavvero felice ...

Più tempo per far fronte agli obblighi di natura fiscale, collegati alle cartelle esattoriali . Le novità in arrivo dal Governo e le ... (informazioneoggi)

“Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo, perché ... (ilfattoquotidiano)

Alessandra Moretti , la moglie di Maurizio Battista , è ricoverata in ospedale per un’embolia polmonare che l’ha colpita a 36 anni . E’ stata lei ... (ilfattoquotidiano)

... è stato condannato a 23. Il pubblico ministero Arianna Ciavattini aveva chiesto l'ergastolo . 'Per noi però non è un omicidio volontario e non cinemmeno i futili motivi. Questa è una ...Il finanziere italiano Gianluigi Torzi è stato fermato dalla polizia a Dubai . Nonancora stati ufficializzati i motivi del provvedimento, ma si pensa che questo sia stato emesso ...grado a 6...CASTELLI ROMANI/LITORALE (attualità) - Le testimonianze e le riflessioni sulla presenza dei lupi nell'area ilmamilio.it Dopo il rinvenimento di un esemplare di giovane Lupo morto in via Pra ...I giudici hanno escluso l’odio razziale per Evaristo Scalco, che la notte tra l’1 e il 2 novembre 2022 trafisse con un dardo Javier Alfredo Miranda Romero ...