Highlights Maccabi Tel-Aviv-Virtus Bologna 95-78 | Eurolega 2023 24 VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilcon glidiTel-95-78, sfida valida per la ventesima giornata di. Brutta sconfitta per la formazione di Banchi, che dopo un primo tempo piuttosto equilibrato si scioglie completamente nella ripresa, evidenziando quei sintomi di una stanchezza già mostrata nella scorsa gara di campionato contro Reggio Emilia. Mvp del match Baldwin che chiude con 22 punti e 8 assist. Ilne manda altri 4 in doppia cifra: Dibartolomeo con 16, Colson 14, Sorkin 13 e Brown a quota 12. Allanon basta un ottimo Belinelli da 24 punti, oggi in versione solo sull’isola, seguito in doppia cifra dal solo Cordinier con 13. SportFace.