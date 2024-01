Highlights e gol Barcellona-Osasuna 2-0 | semifinale Supercoppa spagnola 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per ladella. In Arabia Saudita i blaugrana chiudono la pratica nel secondo tempo con i gol di Lewandowski e Yamal e così si qualificano per la finale dove andrà in scena il Clasico per alzare al cielo un trofeo importante. Di seguito ecco allora le immagini salienti della sfida odierna. SportFace.