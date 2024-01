“Heidi | c’è l’annuncio” Grande Fratello | tutti sorpresi E molti anche felici | “Te lo meriti”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Sembra un’altra edizione e non il2023 per quante ne sono trascorse di storie all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Eppure unafetta di telespettatori chiedono ancora per lei giustizia e la maggioranza incolpa Massimiliano Varrese per il suo ritiro.Baci, presto, in televisione. C’è chi non sogna altro sin dal giorno in cui ha abbandonato in lacrime la dimora capitolina. Un’avventura che stava vivendo al meglio non fosse stato per la insistenza di Massimiliano Varrese, di fronte alla quale non è riuscita però a farsi valere al2023.Baci sarebbe pronta a rimettersi in gioco?, la notizia suBaci L’unica che si è ...