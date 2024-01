Heidi Baci | l’ex concorrente del “GF” è pronta a tornare in Tv | ecco dove la vedremo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Personaggi TV. La sua uscita è stata una delle più discusse di questa edizione del Grande Fratello.ha abbandonato la casa nella prima parte del gioco dopo l’entrata a sorpresa del padre, che l’ha messa in guardia su Massimiliano Varrese. Tra chi all’inizio la criticava e caratterizzava la famiglia come sotto l’autorità del patriarca, in seguito ai comportamenti dell’attore nei confronti di Beatrice Luzzi, qualcuno si è ricreduto e le ha dato ragione. Ogginon è tra gli ex concorrenti che ad ogni puntata segue le vicende dallo studio e in giro non si vede più, ma qualcosa potrebbe presto cambiare. In queste ore circolano vari rumors sulla sua prossima apparizione TV.potremmo vederla. Leggi anche: Beatrice Luzzi, la psicologa rompe il silenzio dopo il lutto che l’ha ...