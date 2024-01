«Hanno portato via mia figlia incappucciata all’uscita da scuola» | tutta la storia del sequestro-lampo di Battipaglia

Milan - Martorelli : “Maldini e Massara hanno portato grandi giocatori” Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto il procuratore Martorelli parlando del Milan, di Maldini e Massara (pianetamilan)

Studente di 14 anni aggredito da altri ragazzi : ha raccontato tutto agli insegnanti che lo hanno portato in ospedale Un ragazzo di 14 anni è stato picchiato da alcuni giovani poco più grandi di lui a Grosseto. Il giovane inizialmente aveva nascosto tutto ma sono ... (orizzontescuola)