Hamas | “Ostaggi? Non torneranno vivi se Netanyahu non accetterà nostre condizioni”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Glinelle mani dia Gaza "nonalle loro famiglie fino a quandoe i comandanti dell'Esercito non accetteranno le" poste dal gruppo terroristico palestinese, a cominciare dalla cessazione completa delle ostilità nella Striscia. E' la posizione ribadita daper bocca del membro dell'ufficio politico del gruppo, Osama Hamdan, che ha parlato anche del procedimento per genocidio che si aprirà oggi all'Aja contro Israele: "Chiediamo alla Corte internazionale di giustizia di non cedere alle pressioni dell’amministrazione americana, che è un partner nella continuazione della guerra contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza". Per, "parlare della ...

... include l'esilio da Gaza per alcuni dirigenti di, ma il movimento resterebbe attivo nel quadro di un "orizzonte politico" per la Striscia. Tutti glisarebbero rilasciati, ma solo a ...... ovveroche nella sua Carta chiama a uccidere tutti gli ebrei, e lo fa, indistintamente nella ... l'altra per strappargli i poveri 136, anche loro solo "ebrei". Tutto questo è quasi ...Il 97esimo giorno di guerra tra Israele e Hamas porta il bilancio del conflitto a superare 23mila palestinesi morti, fra i quali si contano circa 8mila bambini, e oltre 53mila feriti secondo Hamas.Il gruppo terroristico palestinese bolla come 'mera illusione' l'ipotesi di esilio dei suoi leader in cambio di una tregua permanente ...