Hamas | “Ostaggi? Non torneranno vivi se Netanyahu non accetterà nostre condizioni”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'ultimatum del gruppo terroristico palestinese, che bolla come "mera illusione" l'ipotesi di esilio dei suoi leader in cambio di una tregua permanente nella Striscia Glinelle mani dia Gaza "nonalle loro famiglie fino a quandoe i comandanti dell'Esercito non accetteranno le" poste dal gruppo terroristico palestinese,

Israele "non sarà mai in grado di recuperare tutti i suoi ostaggi "tenuti a Gaza "a meno che non rilasci tutti i nostri prigionieri nelle sue ... (247.libero)

(Adnkronos) – Gli ostaggi nelle mani di Hamas a Gaza "non torneranno vivi alle loro famiglie fino a quando Netanyahu e i comandanti dell'Esercito non ... (periodicodaily)

Le forze israeliane che operano nell'area di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, hanno intanto localizzato un tunnel dove erano tenuti glidi. Lo ha detto il portavoce delle ...Il Qatar propone il ritiro dell'esercito israeliano dalla Striscia in cambio deglie dell'esilio dei leader di. Una soluzione che non piace a nessuno • In Polonia fa scalpore l'...• È il 96esimo giorno di guerra: oltre 23.210 palestinesi morti, di cui circa 8mila bambini, secondo Hamas. In Israele, 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre. • Israele accusa: dipendenti Onu parteci ...Il gruppo terroristico palestinese bolla come 'mera illusione' l'ipotesi di esilio dei suoi leader in cambio di una tregua permanente ...