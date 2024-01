Hamas | “Ostaggi? Non torneranno vivi se Netanyahu non accetterà nostre condizioni”

Beirut, 10 gen. (Adnkronos) - Gli ostaggi nelle mani di Hamas a Gaza "non torneranno vivi alle loro famiglie fino a quando Netanyahu e i comandanti ... (liberoquotidiano)

Le notizie di mercoledì 10 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. La Mezzaluna rossa: «Raid su un’ambulanza, 4 morti» (corriere)

Hamas : 'No rilascio ostaggi senza scarcerazione di tutti i prigionieri'

Israele "non sarà mai in grado di recuperare tutti i suoi ostaggi "tenuti a Gaza "a meno che non rilasci tutti i nostri prigionieri nelle sue ... (247.libero)