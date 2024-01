‘Guido dalle Sette’ | il radiocast torna il 15 gennaio

Leggi su funweek

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dal 15il programma GuidoSette, progetto innovativo nato da un’idea di Guido Bagatta e dell’agenzia Golden Flamingo, giunto alla sua terza edizione. GuidoSette sarà online tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partireore 19.00 sulle principali piattaforme musicali come Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Music Plus. Alla conduzione Guido Bagatta che, come la scorsa stagione, sarà affiancato in qualità di seconda voce da Dionigi Andreano. GuidoSette è un programma in formato podcast, un, progetto pioneristico nato nel 2022 che unisce le modalità di comunicazione tipiche della radio alla comodità di fruizione on-demand del podcast. Per questa terza stagione GuidoSette rinnova ...