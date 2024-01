Guida per riconoscere i tuoi film n 24 | il nostro podcast | Chi segna vince | Enea | La società della neve

Leggi su screenworld

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Eccoci con un nuovo episodio diper, ildi ScreenWorld che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Emanuele Rauco ci parla di tremolto diversi fra loro, tutti di grande impatto. Il primo è il nuovo lungometraggio di Taika Waititi, Chi, con Michael Faassbender. Una commedia sul calcio che racconta la storia vera dell’allenatore che ha allenato la peggior nazionale del mondo, quella delle Samoa americane. Secondoin lista èdi Pietro Castellitto, presentato all’ultimo Festival di Venezia (qui c’è la recensione). Per concludere, ci sarà spazio per La...