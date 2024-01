Guerra | ultime notizie Iran sequestra una petroliera Usa a largo dell’Oman Medvedev | risposta nucleare se missili lunga gittata a Kiev

La Corte internazionale di giustizia esaminerà la denuncia del Sudafrica che chiede “misure provvisorie” urgenti per la Guerra in Medio Oriente. Il ... (ilsole24ore)

...in Medio Oriente tra Israele e Hamas Lain Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu ......in Medio Oriente tra Israele e Hamas Lain Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Wired ha aperto il canale Whatsapp: iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu ...L'anno scorso circa 8.000 persone sono state vittime di morti violente, rendendo il 2023 uno degli anni più drammatici della storia dell'Ecuador. Negli ultimi cinque anni, il tasso di omicidi è ...Le ultime news sulla guerra civile in Ecuador non fanno altro che aumentare una tensione ormai sparsa in varie parti del mondo. Ma se in Medio Oriente e tra Ucraina e Russia a lottare sono due frange ...