Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di giovedì 11 gennaio 2024)live dellatraoggi, giovedì 11 gennaio Quattro membri dell’equipaggio di ambulanza della Mezzaluna Rossa Palestinese sono stati uccisi a causa di un bombardamento israeliano nella città di Deir al-Balah a Gaza. Intanto,ha denunciato la partecipazione di alcuni dipendenti dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, agli attacchi del 7 ottobre scorso. Intanto, il Consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, John Kirby, ha detto che ci saranno “conseguenze” se gli attacchi Houti sulle navi nel Mar Rosso continueranno, mentreha parlato di “mera illusione” in riferimento ad una proposta, circolata su alcuni media israeliani, che prevedeva l’esilio dei leader didalla Striscia in cambio di un ...

Gaza, Blinken vede Abu Mazen: "Sì a creazione Stato palestinese" Mar Rosso, nuovo attacco Houthi: All'Aja al via il proecedimento per genocidio contro Israele Dopo tre mesi di guerra, la situazione a Gaza è disastrosa ... la comparazione dei dati provenienti da diverse fonti non lascia dubbi: il tentativo da parte di Israele di distruggere l'organizzazione ...