Guerra di Gaza l' Onu denuncia ancora che quasi tutti i centri sanitari sono stati distrutti da Israele

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Solo un quinto dei 5.000 posti letto necessari per far fronte ai traumi e alle emergenzedisponibili a. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric, precisando che ...

Le notizie di martedì 9 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Il segretario di Stato Usa Blinken è in visita in Israele . Tel Aviv ... (corriere)

Più di 1.400 professionisti dell'industria musicale finlandese hanno firmato una petizione che chiede la messa al bando di Israele dall'Eurovision per presunti "crimini di" a. Lo riferisce la Bbc sottolineando che se Israele non sarà escluso, i firmatari chiedono che l'emittente pubblica Yle ritiri la partecipazione della Finlandia dalla competizione. Yle ...... in gran parte per evitare di indebolire una fragile tregua nellacivile dello Yemen . ...le udienze in un caso portato dal Sud Africa che accusa Israele di aver commesso un genocidio a. La ...Inizia oggi all'Aja la discussione dell'istanza presentata dal Sud Africa che accusa lo Stato ebraico di "genocidio" ...di Marco Ventura «Stiamo facendo tutto il possibile, lavorando ovviamente con gli israeliani, con il Qatar, con l’Egitto, con i Paesi che hanno rapporti di qualsiasi tipo ...