Guerra di Gaza | Boldrini Pd | ' Il governo difenda l' indipendenza dell' Aja dalle pressioni di Netanyahu'

Solo un quinto dei 5.000 posti letto necessari per far fronte ai traumi e alle emergenze sono disponibili a Gaza . Lo ha dichiarato il portavoce ... (247.libero)

Amsterdam, 11 gen. (Adnkronos) - Inizierà oggi all'Aia il processo per stabilire se la guerra israeliana a Gaza sia un genocidio. La Corte ... (liberoquotidiano)

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Una delegazione Onu visiterà il nord di Gaza. Ucciso un leader di Hezbollah in Libano

Le notizie di martedì 9 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Il segretario di Stato Usa Blinken è in visita in Israele. Tel Aviv ... (corriere)