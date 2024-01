Guerra a Gaza | allarme Servizi Segreti | «Hamas | Hezbollah e Isis vogliono colpire negli Usa»

Solo un quinto dei 5.000 posti letto necessari per far fronte ai traumi e alle emergenze sono disponibili a Gaza . Lo ha dichiarato il portavoce ... (247.libero)

Il Cile ospita la maggiore comunità palestinese al di fuori del mondo arabo, forte di 400 - 500.000 membri, e le vicende dellahanno suscitato tra le sue fila una forte ondata di ...In un documento di 84 pagine, il Sudafrica ha citato prove che dimostrano che Israele sta commettendo un genocidio uccidendo i palestinesi a, causando gravi danni mentali e fisici, evacuazioni ...Hamas, Hezbollah, Isis: i Servizi Segreti americani lanciano l’allarme, i terroristi sono pronti a colpire sul territorio degli Stati Uniti d’America. Come se non bastassero i ...Sul Fatto di domani rimetteremo in fila la storia di questo impianto e le prospettive di questa vicenda. GUERRA A GAZA, IL SUDAFRICA ALL’AJA ACCUSA ISRAELE DI “GENOCIDIO”. LO STATO EBRAICO: “REALTÀ ...