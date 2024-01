Guelor Kanga è nato 5 anni dopo la morte della madre | il calciatore del Gabon è un caso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un imbroglio o un miracolo? La storia di, 33enne centrocampistaStella Rossa enazionale del, viaggia al momento su questo binario parallelo. Il suoè esplosola convocazione in Coppa d’Africa. La Caf, la Confederazione del calcio africano, ha richiesto i documenti per procedere all’iscrizione nelle liste. E sarebbe saltato fuori un passaporto non esattamente limpido. La data di nascita diè indicata come l’1 settembre 1990, quasi 5la, deceduta all’inizio del 1986. Ma non è il solo mistero che ruota attorno al centrocampista del club di Belgrado. Infattisi chiamerebbe in ...