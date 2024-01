Gratteri | “De Laurentiis mi ha regalato biglietti per lo stadio ma li ho restituiti Se fossi stato operatore ecologico non me li avrebbe dati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ospite della trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, Nicola, Procuratore capo di Napoli, rispondendo a una domanda del conduttore Valter De Maggio, svela un episodio che ha già raccontato lo scorso novembre a margine di un convegno. “Aurelio De– racconta il magistrato – ha fatto arrivare al mio ufficio deiomaggio per la partita del Napoli. Io non sono mai entrato in uno. Così ho chiesto alla mia segreteria di ringraziare Dee di restituire i. I magistrati guadagnano bene e possono comprarsi tranquillamente il biglietto per lo, così come per il teatro e per qualsiasi posto. Il biglietto si paga“. E chiosa: “Mi ha mandato iperché sono il Procuratore di Napoli, ma se ...