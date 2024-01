Grande Fratello Vip | Antonella Fiordelisi conferma di essersi fidanzata e poi arriva lo sfogo | L' amore genera odio

...Ceruti e le parole su Luca Salatino La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Soraia Ceruti e Luca Salatino è giunta al capolinea dopo la partecipazione di lui alVip .... racconta Tito, il navigatore, 'ma considerando che non passava nessuno, mioha coordinato ... il piùdeserto di sabbia del mondo, disabitato e ancora ampiamente inesplorato, e di non ...Ciro Petrone, dopo il ritiro per motivi personali dal “Grande Fratello”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si sta autoinvitando nella casa più spiata d’Italia. I primi ...Al "Grande Fratello" l'attrazione tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si fa sempre più forte. Per questo i due ex hanno deciso di mettere le cose in chiaro, per evitare che qualcuno soffra a ...