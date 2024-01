Grande Fratello | Tensioni In Casa | Il Calendario Della Discordia!

Ma avrei voluto uno una sorella con cui giocare. Passavo mesi da sola', ha spiegato. 'E ... Ma Cristina lo ha perdonato: 'C'era unamore, tra me e mio padre. Per questo ci soffrivo ...... ma anche la considerazione che, all'epoca dei fatti, la Megara " la piùacciaieria della ... La gip, inoltre, ha disposto la convocazione deldi Rovetta per approfondire fatti ...Letizia Petris ha fatto un grande scivolone: incredibile ciò che ha detto Si sa ormai da anni che ai telespettatori non sfugge davvero niente di quello ...Nevin Al-Kabbaj, ministro della Solidarietà Sociale egiziano, ha inaugurato il primo ramo della catena dei Ristoranti della Fratellanza Umana “Fratello”, alla presenza di monsignor Yoannis Lahzi Gaid, ...