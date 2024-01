Grande Fratello | Fiordaliso | “Questo è il posto più strano dove l’ho fatto”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilprosegue senza sosta. I concorrenti sono nella casa da 120 giorni: il retroscena dispiazza. Ilentra nel vivo. Il gioco non solo piace, ma anima anche le curiosità dei telespettatori. Sul piano degli ascolti, i risultati sono altalenanti, ma recentemente i numeri sono tornati sopra la soglia di sicurezza. Signorini, non molto tempo fa, ha visto la propria posizione scricchiolare perchè Piersilvio Berlusconi – secondo i bene informati – sarebbe stato furioso per via della poca sensibilità dimostrata nei confronti di Beatrice Luzzi. L’attrice, quest’anno, hamolto discutere i concorrenti. Le scaramucce non sono finite, ma nello specifico il punto di rottura per il numero uno di Mediaset è stato un altro: la donna ha dovuto abbandonare ...

Grande Fratello, Monia molla Massimiliano che va in crisi. Il rapporto tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrara continua a monopolizzare l'attenzione nel Grande Fratello. Dopo aver gradualmente ...Francesco Emilio Borrelli ospite nella casa del Grande Fratello Napoletano Questa è la domanda che Gianni Simioli ha sottoposto questa mattina, nel corso del suo programma in onda su Radio Marte, ...