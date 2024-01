Grande Fratello | arriva il confronto brutale tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrara VIDEO

Sembra un’altra edizione e non il Grande Fratello 2023 per quante ne sono trascorse di storie all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. ... (tuttivip)

Vittorio Menozzi ha avuto un crollo nella casa del GF 2023 così che si è chiuso in bagno per non farsi vedere dagli altri inquilini e dal pubblico. ... (anticipazionitv)

... "I miei genitori e miosono tifosi della Viola. Io avevo l'abbonamento in curva, poi ... perché mi sentivo adulto, responsabile e calciatore dasquadra. Prima facevo delle cavolate come ...Anche in questo caso lanovità è rappresentata dall'esordio del chipset Snapdragon 7s Gen2 , ... Pressochè identiche almaggiore, X6 Pro, le altre caratteristiche tecniche, con la sola ...In queste ore sta facendo discutere più di un gesto di Rosy Chin nella Casa di Cinecittà, tanto che è finita nella bufera ...Arriva la conferma ufficiale: Heidi Baci parteciperà nuovamente al Grande Fratello! nella versione albanese del Grande Fratello VIP ...