Governo | vertice Meloni | Salvini e Tajani in mattinata a P Chigi

... perch untra i leader, pure evocato dai partiti di maggioranza, non è in agenda. Ma presto lo sarà. E intanto la premier preferisce pensare alle cose del. Sente Mantovano. Vede ...Dopo aver incolpato i migranti per gli incendi, ilgreco ha attribuito le catastrofiche ... Al quartoUE - Balcani occidentali tenutosi il 13 dicembre 2023, il premier greco ha chiesto ...A Taranto in pista come investitori industriali restano soltanto. Arvedi e gli indiani di Vulcan Green Steel ...Il report a cui sta lavorando Mario Draghi è una roadmap per dare all’Ue una strategia per competere commercialmente con Stati Uniti e Cina ...