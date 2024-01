Google licenzierà fino a 1 000 dipendenti | pesa la concorrenza dell’Intelligenza artificiale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Taglioa mille posti di lavoro da. Il colosso high tech ha annunciato di aver eliminato "alcune centinaia di ruoli" in ciascuna delle sue divisioni hardware, ingegneria eAssistant; allo stesso tempo ha annunciato la riorganizzazione delle squadre di Devices & Services responsabili dell'hardware di Pixel, Nest e Fitbit. Complessivamente gli esuberi potrebbero arrivare a circa 1.000 posizioni, secondo quanto riporta il sito The Verge. "Alcuni team stanno continuando a fare questi tipi di cambiamenti organizzativi, che includono l'eliminazione di alcuni ruoli a livello globale", ha detto al sito Usa la portavoce di Mountain View Courtenay Mencini. All'attivo 180mila, i licenziamenti disono ad ogni modo segno della crisi che colpisce il settore ...

