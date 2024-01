Google ha licenziato alcune centinaia di persone Colpiti Pixel | Fitbit e anche l' assistente vocale

...aveva già annunciato il licenziamento di 12.000 dipendenti, pari al 6% della sua forza lavoro. X taglia 1.200 dipendenti Elon Musk e la sua società X (ex Twitter), hanno invecepiù ...Per inciso, Un tribunale federale californiano ha stabilito cheha violato le leggi antitrust statunitensi nei confronti di Epic Games, celebre produttore di videogiochi come Fortnite. Secondo ...Il cardinale Ambongo, in una lettera, ha reso nota la posizione dei vescovi africani circa le benedizioni "extraliturgiche" alle coppie in posizione "irregolare" ...Google non è l'unica, mercoledì scorso Amazon ha licenziato centinaia di dipendenti che lavoravano per il suo servizio di streaming Twitch, e Prime Video. Xerox ha invece annunciato che taglierà il 15 ...